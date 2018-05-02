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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43

Milletvekili Aday Adayı Naif Şabu ilçe ziyaretlerine başladı

Ak Parti Van Milletvekili aday adayı Nayif Şabu, 24 Haziran genel seçimleri kapsamında İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.Milletvekili aday adaylığını açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan...

Milletvekili Aday Adayı Naif Şabu ilçe ziyaretlerine başladı
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Ak Parti Van Milletvekili aday adayı Nayif Şabu, 24 Haziran genel seçimleri kapsamında İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Milletvekili aday adaylığını açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan Şabu, ilk olarak Ak Parti İpekyolu ilçe teşkilatını ziyaret etti. İpekyolu teşkilatı konferans salonunda tüm yönetim ve delegelere bir konuşma yapan Şabu, ’’Davamız uğruna çile çekmiş tüm gönüldaşlarımızın gür sesi olmaya geliyorum. Yıllardır bu kutlu yolda tüm engellere rağmen yılmadan, usanmadan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü hafifletmek için gayret gösteren kardeşlerimin gür sesi olmaya geliyorum. Siyaset hizmet içindir.38 yıllık siyasi tecrübe, bilgi ve donanımla güzel Van’ımızı nasip olursa Meclis’te layıkıyla temsil etmek istiyorum’’ dedi.

Şabu’nun ikinci ziyaret durağı kurucu başkanlığını yaptığı Tuşba ilçe teşkilatını ziyaret etti. Teşkilat binasında kendisini bekleyen yoğun kalabalık ’’Vekil Şabu’’sloganları yankı buldu. Kendisine yapılan yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılayan Şabu, ’’Güveninize layık olmak için çalışacağım. Siyasete çok küçük yaştan başladığını bu vesileyle dava arkadaşlarımın emeklerini boşa çıkarmadan var gücümle çalışacağım. El ele vererek davamızı bir adım öne çıkarmak ve Cumhurbaşkanımızın Van için olan hassasiyetini çok iyi biliyorum. Gelin hep beraber ’’Haydi Van Tarihe Destan’’ diyerek güçlü Türkiye’nin temellerini Van’da atalım’’ diye konuştu.

Ardından Edremit teşkilatına ziyarete bulunan Şabu burada yaptığı konuşmasında, “Allah rızası için memleketimize ve şehrimize kim hizmet edecekse onu belirlemeye çalışalım. Makamlar geçicidir. Önemli olan bu makamlar aracılığı ile halka hizmet etmektir. Bu kapsamsa yönetim ve temayül yoklamasında oy kullanacak kardeşlerimin ince eleyip sık dokuması gerekir. Bu hizmet makamlarını geçici heves uğruna heba edilemez. Eğer kısmet olur da şahsıma Milletvekili çatısı altında hizmet etme imkanı bulursam, öncelikle hemşerilerimin dualarını almak için gece gündüz çalışacağım’’ şeklinde konuştu.
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