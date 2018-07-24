Milletvekili Arvas’tan ‘Basın Bayramı’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Abdulahat Arvas, yayınladığı mesajda, “Van kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişimleri doğru algılayıp, doğru yorumlayarak okuyucularına aktaran, güç koşullar altında çalışan değerli gazetecilerimizin mesleklerine ve basın özgürlüğüne sahip çıktıkları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.