Minik Leyla hala bulunamadı

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ağrı’da geçtiğimiz günlerde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı’nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı’nın ilk günü aniden ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları devam ediyor. Van AFAD ekibi de 16 Haziran günü Ağrı’nın Bezirhane köyüne intikal ederek, arama çalışmalarına katılmıştı. Bölge halkı, jandarma, sağlık ve Ağrı AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde arama faaliyetlerini sürdüren Van AFAD ekibi, bölgedeki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.