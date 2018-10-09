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09 Ekim 2018 Salı 10:32

Müdür Ekici’den Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret

Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Taşdemir, beraberindeki Müzik Öğretmeni Hamza Durgun, Resim Öğretmeni Ferhat Akdeniz ve 10....

Müdür Ekici'den Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret
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Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Taşdemir, beraberindeki Müzik Öğretmeni Hamza Durgun, Resim Öğretmeni Ferhat Akdeniz ve 10. sınıf öğrencisi olan Batuhan Gencer ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi makamında ziyaret ederek, Batuhan Gencer’in resim atölyesinde yapmış olduğu “Çift Başlı Kartal”ı hediye etmişti. Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de, Atatürk Anadolu Lisesine iade-i ziyarette bulunarak 10. sınıf öğrencisi Batuhan Gencer’e hediyeler verdi.

Atatürk Anadolu Lisesinde İl Eğitim Tarihi Müzesi ile resim ve müzik atölyelerini gezen İl Emniyet Müdürü Ekici, öğrencilerle birlikte müzik dinletisine eşlik etti.
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