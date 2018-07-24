Müdür Ekici’den ‘Basın Bayramı’ mesajı

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mehmet Suat Ekici, yayınladığı mesajda, “Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. Van’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.