VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 15:23

Müftü Koç helallik istedi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Müftüsü Nihat Koç, görev süresinin tamamlanması nedeniyle ilçede son Cuma namazını kıldırarak helallik istedi.Özalp Müftüsü Nihat Koç, Diyarbakır’a atamasının yapılmasının ardından ilçedeki İmamı...

Müftü Koç helallik istedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Müftüsü Nihat Koç, görev süresinin tamamlanması nedeniyle ilçede son Cuma namazını kıldırarak helallik istedi.

Özalp Müftüsü Nihat Koç, Diyarbakır’a atamasının yapılmasının ardından ilçedeki İmamı Şafi Camisi’nde son defa Cuma namazı kıldırdı. Cemaatten helallik isteyen Koç, 2,5 yılık görev süresi boyunca Özalp ilçesine birçok hizmet yaptığını söyledi. İmamı Şafi Camisi’nin yapımında kendisinin ve arkadaşlarının çok emek verdiğini dile getiren Çok, “Bu güzel eseri siz Özalplıların yardımlarıyla yaptık. Çoğu zaman hasta ziyaretlerinde bulunduk, taziyelere katılmaya çalıştık. Bu zaman zarfında ilçede çalıştığım ve tanıştığım insanlarla çok güzel işler yaptık. Ama gelen bir gün gidecek, bize verilen süre burada bitti. Sizlere hakkımı helal ediyorum, sizler de haklarınız helal ediniz. Bundan sonra memuriyet hayatımı Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı olarak devam ettireceğim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku