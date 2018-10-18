Muradiye Şelalesi, yeni çehresine kavuşuyor

Van’ın Muradiye ilçesine 8 kilometre mesafede bulunan Muradiye Şelalesi, yıllar sonra kayyum belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuluyor.

Sahip olduğu doğal güzelliklerle her mevsim ziyaretçilere görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, tarihinde ilk kez Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle yeni bir çehreye kavuşuyor. Gece gündüz devam eden çalışmalar sonrasında 29 Ekim tarihine yetiştirilmeye çalışılan şelalenin son hali, adeta göz kamaştıracak.

75 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen ve yaklaşık 4,5 milyon lira kaynak harcanarak hizmete sunulacak projenin, kentteki turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Şelalenin yanındaki Şelale Mahallesi’nde ikamet eden İdris Yaşar, projenin çok güzel olduğunu belirterek, "Herkesçe bilinen Muradiye Şelalesi, Türkiye’de birinci şelaledir. Yıllardır biz sürekli dile getiriyorduk, ancak kimse ilgilenmiyordu. Gerçekten şimdi yapılmasına çok sevindik. Şu anda bile bakıyoruz çok şahane oluyor. Harika bir görünüme bürünen şelalemiz daha da güzel olacak. Ancak basında ‘şelalenin doğal görünümünü bozdular, ağaçlarını kestiler’ diye haberler yer aldı, öyle bir şey yok. Şelalenin etrafında hiçbir ağaç kesilmediği gibi hiçbir doğal olan duruma da karışılmadı. Her yönüyle çok güzel oluyor. Binlerce ağaç dikildi” dedi.

Şelalenin etrafında yapılan duvarın koruma amaçlı olduğunu dile getiren Yaşar, "Burası köydür, hayvan var. Hayvanların bu güzelliği bozmaması için yapılan bu duvar da gerekli bir çalışmadır. Ben eminim ki bu çalışmalar bittikten sonra Türkiye’nin her tarafından akın akın insanlar gelecektir. Şimdiye kadar bir yatırım ve hizmet yoktu. Şelaleye gelenler, ‘neden buraya bir şeyler yapılmıyor?’ diye hep sorarlardı. Ancak yine de kimse bir şey yapmıyordu. Nihayet artık şelalemize beklenen hizmet geldi ve vatandaş olarak çok memnunuz” diye konuştu.

"35-40 yıldır belediyelerin yapmadığını kayyum yaptı”

Muradiye Belediye Başkanlığına seçilen herkesin ‘ben şelaleyi düzenleyeceğim, yaşanır bir hale getireceğim’ diyerek vaatlerde bulunduğunu söyleyen Yaşar, "Ancak 35-40 yıl geçti hiçbiri yapmadı. Bu dönem Muradiye Belediyesi tarafından hem şelale düzenlenerek yaşanır bir hale getirildi, hem de alternatif bir araç köprüsü yapıldı. Biz önce Muradiye’ye gitmek için 10 kilometre şelalenin etrafından dolanarak ilçeye gidiyorduk. Ancak şimdi yeni yapılan köprü ile Muradiye artık bize çok daha yakın oldu. 18 kilometrelik yol 8 kilometreye indi. Biz vatandaş olarak mutluyuz, sevinçliyiz. Önemli olan bu yatırımların heba olmaması için sahip çıkmak lazım, korumak lazım. Şelalenin aşağısına inmek bir eziyetti. Özellikle bayanlar için çok zordu. İnecek yol yoktu, kayıp düşmeler oluyordu, ama şimdi taşlarla basamaklar yapılarak inmek de çıkmak da çok kolaylaştı. Yani şelalemiz çok güzel oldu. Emeği geçenlere, bu hizmeti yapanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahsum Peyman isimli sanatçı ise yapılan çalışmaları yerinde görmek için şelaleye geldiğini dile getirerek, "Bu hizmeti yapan çok büyük bir sorumluluk almış. Çünkü şimdiye kadar kimse buna cesaret etmiyordu. Burada yapılan hizmete Muradiye’nin ihtiyacı vardı. Daha önce nice belediye başkanları gelip geçti, Muradiye’de görev yapanlar oldu. Bir türlü yapamadılar ya da yapmak istemediler. Şu anki yönetim bunu yaptı ve yapmayı başardı. Onlara minnettarız, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.