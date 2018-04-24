Muradiye’de 4 ton kaçak balık ele geçirildi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi.Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama tarama faaliyetleri neticesinde takibe alınan bir araç Ovapınar Mahallesi’nde...

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama tarama faaliyetleri neticesinde takibe alınan bir araç Ovapınar Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan aramada, araç içerisinde torbalara doldurulmuş vaziyette toplam 4 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Kaçak avlanma sonucu ele geçirilen balıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilirken, araç ve sürücüsüne toplam 9 bin 904 TL para cezası kesildi.