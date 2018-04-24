Muradiye’de 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama tarama faaliyetlerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın kaportasına zulalanmış...

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama tarama faaliyetlerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın kaportasına zulalanmış 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü F.E. ve yanında bulunan N.E. isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.