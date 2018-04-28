Naif Şabu AK Partiden aday adayı oldu

Ak Parti Van Tuşba eski kurucu Başkanı Naif Şabu, AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Tuşba eski kurucu Başkanı Naif Şabu, adaylık başvurusunu yaptı. AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım’a başvuru dosyasını teslim eden Şabu,’’Aktif siyaset hayatıma Milli Selamet Partisinden başladım.12 Eylül Askeri darbesinden dolayı Milli Selamet Partisinin kapatılmasıyla beraber bir ara dönem yaşadık. Bu ara dönemden sonra 1983 yılında Refah Partisi kuruldu. Burada mahalle temsilciliğinden başlayarak arkadaşlarımın tavsiyesiyle Merkez İlçe Başkanlık görevlerini yürüttüm. O dönemde bir takım görevleri üstlendikten sonra teşkilat başkanlığı görevinde bulundum. 1995 yılında ise Refah Partisinde Merkez İlçe Başkanı oldum. Sonrasında il başkan yardımcılığını yaptım. Zaman, zaman karanlık ellerin devreye girmesi sürekli olarak partimizin kapatılmasına sebep oldu. Refah Partisinin kapatıldıktan sonra Fazilet Partisinde İl Teşkilat Başkanlığını yaptım” dedi.

2001 yılında Ak Partinin kurulmasıyla beraber ilk üyeliğini yaparak 2003 yılında Merkez İlçe Başkan yardımcılığı görevini icra ettiğini ifade eden Şabu, “Daha sonra merkez ilçe başkanlığının sona erdirilmesiyle beraber 2009’da il teşkilat başkan yardımcılığına getirildim. Van’da Büyükşehir yasasıyla beraber Merkez İlçe Tuşba’da AK Parti Genel Merkezin onayıyla kurucu başkan olarak atandım. Bu kutlu davayı üslenir üstlenmez 38 yıllık siyasi tecrübe ve birikimimle çok iyi teşkilat kurduk. Tuşba’da ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kolları ile koordineli bir şekilde çalıştık. Çok kısa sürede halkın güvenini de kazanarak HDP’nin çok güçlü olduğu bir dönemde Tuşba Belediyesi’ni büyük farkla kazanarak başarı grafiğimizi hızla yükselttik” şeklinde konuştu.

38 yıllık hizmetlerimin sonucunda dava arkadaşlarımın talebi doğrultusunda bende bu hizmetin onurunu, gururunu yaşayarak böyle bir talebinin olduğu ifade eden Şabu, “Hiçbir zaman mevki makam peşinde koşmadım. Tek derdim mensubu olduğum AK Partiye hizmet etmektir. Davaya hizmet etmek olmasa olmazımızdır. Davamız kazanırsa hepimiz kazanmış olacağız. Bu kutlu yolda çile çeken, davamıza emek veren insanlarımıza faydalı olmaya ve onların yaralarına merhem olmaya geliyoruz.2 4 Haziran seçimlerinin Ülkemiz, Milletimize ve tüm Müslümanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun’’ açıklamalarında bulundu.