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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:04

Nisanda kar yağışı meyve ağaçları ve bahçelere zarar verdi

Van’ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeni ile çiçek açan meyve ağaçları, sebze bahçeleri ve ekili çiçekler zarar gördü.Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan yaptığı açıklamada, yüksek...

Nisanda kar yağışı meyve ağaçları ve bahçelere zarar verdi
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Van’ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeni ile çiçek açan meyve ağaçları, sebze bahçeleri ve ekili çiçekler zarar gördü.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle meyve ağaçlarına ve ekilen tarlalara sebze bahçelerine zarar verdiğini açıkladı. Tarla ve meyve ağaçların yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerin nisanda yağan kar nedeniyle zarar gördüğünü aktaran Aşkan, "Soğuk hava ve kardan dolayı Meyve ağaçların dallarının kırılması ve ekilen tarlalar sebze ve meyve bahçeleri

Buz don nedeniyle riski de arttı. Benzer durumu geçen yıllarda da yaşamıştık. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için birçok çiftçimizin bahçesi tarlası zarar gördü" dedi.
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