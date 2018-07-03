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03 Temmuz 2018 Salı 11:10

Oda ve borsa başkanları Pasinler’de toplandı

Erzurum’un Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde bölge oda ve borsalarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.Pasinler’de yapılan toplantıya Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif...

Oda ve borsa başkanları Pasinler'de toplandı
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Erzurum’un Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde bölge oda ve borsalarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Pasinler’de yapılan toplantıya Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, VANTB Başkan Yardımcısı Erden Onay, Pasinler Belediye Başkanı Ünal Sertoğlu, Erzurum ve Kars ticaret borsası başkanları ile Doğubayazıt, Yüksekova ve Oltu ticaret ve sanayi odası başkanları katıldı. Toplantıda bölgenin ekonomik durumu değerlendirilirken, kalkınma hamleleri masaya yatırıldı.

Toplantıyı değerlendiren VANTB Başkanı Nayif Süer, sorunların tespiti ve çözüm önerilerine dair raporlar hazırlanarak ilgili mercilere ulaştırılması hususunda görüş birliğine varıldığını belirtti. Bölgede faaliyet gösteren oda ve borsaları bir araya getiren toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Süer, ortak aklın sinerji ile birleştiği bu buluşmaların tekrarlanması gerektiğini vurguladı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ise, davetlerine icabet eden katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı sonrası katılımcılara ilçede faaliyet gösteren tesisler gezdirildi.
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