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16 Ekim 2018 Salı 14:56

Özalp ilçesinde ürün denetimi

Van’ın Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi başta...

Özalp ilçesinde ürün denetimi
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Van’ın Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi başta olmak üzere ürünleri tarihleri kontrol edildi. Özalp Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan’ın da yer aldığı denetlemelerde, tarihi geçmiş ürünler de toplandı. Toplanan ürünler Özalp Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafında imha edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan, Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fiyat ve tarihi geçmiş ürünlerin denetimini yaptıklarını belirterek, “İlçede faaliyet gösteren marketler ve alışveriş merkezlerini denetleyerek, ürün fiyat uygulamasının yanı sıra tarihi geçmiş ürünler üzerine denetlemeler yaptık. Tarihi geçmiş ürünler toplanarak zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Halkın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz devam edecek” dedi.
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