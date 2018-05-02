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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:51

Özalplı 194 öğrenci İzmir’e uğurlandı

Van’ın Özalp ilçesinden 194 öğrenci İzmir’e geziye gönderildi.15 yaş ve altı okul çağında olan öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret ettirilerek iller arası kardeşlik köprüsü kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılmasının...

Özalplı 194 öğrenci İzmir'e uğurlandı
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Van’ın Özalp ilçesinden 194 öğrenci İzmir’e geziye gönderildi.

15 yaş ve altı okul çağında olan öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret ettirilerek iller arası kardeşlik köprüsü kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği “Biz Anadolu’yuz” projesi tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Özalp ilçesinden 194 öğrenci, İzmir’e uğurlandı.

Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen uçakla Van Ferit Melen Havaalanından uğurlanan öğrenciler, ilk kez il dışına çıkmanın heyecanını yaşadı.

Yıl içerisinde toplamda Van ilinden 5 bin öğrencinin İzmir ve Çanakkale gezisine gönderileceği belirtilerek, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması açısından İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen projenin önemli olduğu bildirildi.

Van Valililiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen çalışmaya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da destek veriyor.
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