Özalplı çiftçilere seminer

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından Özalp ilçesindeki çiftçilere hibe ve destekler konusunda seminer verildi.Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından Özalp Halk...

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından Özalp ilçesindeki çiftçilere hibe ve destekler konusunda seminer verildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda verilen seminere Özalp Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan, Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiftçilere hibe ve destekler konusunda bilgiler verildi.