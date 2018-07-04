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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:01

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji açılmak için gün sayıyor

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, yapımı devam eden Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminde açılacağını söyledi.15 Mayıs’ta temeli atılan Özel Van OSB Mesleki...

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji açılmak için gün sayıyor
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, yapımı devam eden Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminde açılacağını söyledi.

15 Mayıs’ta temeli atılan Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini ifade ederek, “Kaba inşaatta sona gelmiş bulunmaktayız. Şu anda son katımızın tabliyesi dökülecek ve inşallah hedefimiz okulumuzu bu seneki eğitim öğretim yılına yetiştirmektir” dedi.

Yapım çalışmalarının ilk günden itibaren koordineli ve hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Aslan, “İlk günden itibaren arkadaşlarımızın hepsi elbirliği içerisinde, güzel bir organizasyon ile çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu da hayırlı bir sonuçla sonuçlanacaktır. Bu okul Van’ın ve sanayi bölgelerinin geleceğini değiştirecek. Burada yetişecek çocuklarımız, gençlerimiz; organize sanayi bölgemizin, küçük sanayi sitemizin, tekstil kentimizin ve ilimizdeki sanayi kuruluşlarının ciddi eleman ihtiyacını karşılayacaktır. Böylece şu anda bölgemizdeki ve ilimizdeki kalifiyeli eleman sıkıntısını da bu yolla çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

İnsan kaynağı olmadan sermayenin, paranın bir anlamının olmadığının altını çizen Aslan, “Sizler çok büyük sermaye sahibi olabilirsiniz, teknolojik makinelere, teçhizatlara sahip olabilirsiniz, modern fabrikalar kurabilirsiniz ama sizin insan kaynağınız, becerikli elemanınız olmadığı vakit bu makineler, bu servet hiçbir anlam ifade etmez. Bunlar ancak becerikli, kalifiyeli elemanlarla değer bulur. Bizim de temel hedefimiz budur. Bu okulumuzda, bu teknik kolejimizde amacımız ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı, çalışkan ve modern bir şekilde halkına, milletine, devletine ve ülkesine sahip olacak karakterde eleman yetiştirmektir. Bizim temel hedefimiz budur. İnşallah Rabbimin desteğiyle başarılı oluruz” şeklinde konuştu.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejine öğrenci almak için çalışmaların başlatıldığını da dile getiren Aslan, “Şu an eğitim ayağındaki arkadaşlarımız ciddi bir şekilde afişleme işlemlerini yürütüyorlar. Öğrenci alımlarına, öğretmen kayıtlarına ve ekiplerini tamamlamaya çalışıyorlar. Şu an çok ciddi öğrenci kayıtları almış bulunmaktadırlar. Okulları geziyorlar, tanıtımını her yerde yaptırıyorlar. Dolayısıyla bu iş tamamen bir ekip, yöntem işi. Arkadaşlarımız da bu sorumlulukları alarak çalışıyorlar. İnşallah bu okul hepimizin ortak bir mahsulü olacaktır. Hepimizin ortak bir eseri olacaktır. Ben bu kapsamda Valimiz Murat Zorluoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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