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22 Temmuz 2018 Pazar 16:03

Parmaklarında yüzük sıkışan çocukların imdadına AFAD yetişti

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki çocuğun parmağında sıkışan yüzükleri keserek çıkardı.Edinilen bilgiye göre, Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşında kız çocuğunun parmağında yüzük...

Parmaklarında yüzük sıkışan çocukların imdadına AFAD yetişti
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Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki çocuğun parmağında sıkışan yüzükleri keserek çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşında kız çocuğunun parmağında yüzük sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Öte yandan, parmağında yüzük sıkışan ve ailesi tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 4 yaşındaki kız çocuğu için AFAD ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından kızın parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
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