Polisten, özel güvenlik görevlilerine risk analizi eğitimi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu binalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerini şüpheli şahıslar, araçlar, paketler ile terör olaylarına karşı bilgilendirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu binalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin göreve duyarlılıklarını arttırmak ve kamu binalarının girişi, içi ve çevresine yönelik olası risklerin tespit edilmesini sağlamak amacıyla bilgilendirildiler. Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda yapılan Risk Analizi ve Uygulamalı Yerinde İnceleme Eğitimleri kapsamında; Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkelerinde kurum yetkilileri eşliğinde yapılan çalışmalarda; risk teşkil eden durumlar tespit edilmiş, özel güvenlik görevlileri şüpheli şahıslar, araçlar, paketler ile terör olaylarına karşı bilgilendirildi. Kamu Kurumlarında koruma ve güvenlik hizmetlerinin çağın gerektirdiği şekilde yapılması amacıyla uygulanan Risk Analizi ve Uygulamalı Yerinde İnceleme Eğitimleri ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde yıl boyunca devam edecektir” denildi.