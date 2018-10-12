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12 Ekim 2018 Cuma 12:09

Ranss Marketler zincirinden indirim

Van’da hizmet veren Ranss Hiper Marketler zinciri, enflasyonla mücadele kapsamında indirime gitti.’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın açıklanmasının ardından Ranss Hiper Marketler zinciri de 127 üründe indirime gitti. Ranss Hiper...

Ranss Marketler zincirinden indirim
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Van’da hizmet veren Ranss Hiper Marketler zinciri, enflasyonla mücadele kapsamında indirime gitti.

’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın açıklanmasının ardından Ranss Hiper Marketler zinciri de 127 üründe indirime gitti. Ranss Hiper Marketler zinciri, alışveriş yapan müşterilerine de kasalarda anında yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu. İndirim kampanyası hakkında bilgi veren Ranss Hiper Marketler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında 5 büyük markette 50 üründe iki ay boyunca yapılacak olan indirimler söz konusudur. Bizlerde Van yerelinde Ranss şubelerimizde her gün çeşitli ürünlerde indirimler yapacağız. Halkımızın alım gücünün düştüğü bu dönemlerde, halkımıza yarar sağlayabilecek çalışmalar yürütmemiz gerekmektedir. Bu anlayışla yola çıkarak halkımızın alım gücüne fayda sağlayabilecek indirimlerimiz olacaktır. Şubelerimizde her gün 127 üründe indirimlerimiz olacaktır’’ şeklinde konuştu.
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