Saadet Partisinden ‘Berat Kandili’ mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Partiden yayınlanan mesajda, “Ramazan ayının müjdecisi olan bu önemli gecenin daralan kalplere bir aydınlık, zor durumda olanlara bir kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevmeli; kini ve nefreti sevgiye, bencilliği de fedakarlığa dönüştürerek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Bu anlamlı gecenin tüm dünyaya birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini, yapılan ibadet ve duaların Hak katında makbul ve hayırlara vesile olmasını diliyor; tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni kutluyoruz” denildi.