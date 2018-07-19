Saray Belediyesinden çöp toplama çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Saray Belediyesi, temiz bir çevre için çöp toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Saray Belediyesi ekipleri, çöp toplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezine bağlı mahallerde yapılan...

VAN (İHA) – Van’ın Saray Belediyesi, temiz bir çevre için çöp toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saray Belediyesi ekipleri, çöp toplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezine bağlı mahallerde yapılan çalışmalar sonucu çöpler düzenli olarak toplanıyor. Çöp toplama çalışmalarının yanı sıra Saltuk Karakolu için de yedek çöp çukuru kazılarak, çevre düzenlemesi yapıldı. Havaların sıcak olması nedeniyle çöp toplama çalışmalarının düzenli ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.