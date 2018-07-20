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20 Temmuz 2018 Cuma 23:13

Şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirildi

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirdi.

Şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirildi
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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirdi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu Ünseli Mahallesi girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yapılan uygulamada durdurulan 59 EH 252 plakalı yolcu otobüsünde seyahat eden M.Ö. isimli şahsın valizine ’İbre’ adlı uyuşturucu arama köpeği tepki verdi. Yapılan arama sonucunda cep telefonu şarj aleti içerisine gizlenmiş vaziyette 3.50 gram kubar esrar bulundu. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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