Sebze ve meyve halinde denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yaparak, hal kayıt sistemi hakkında komisyonculara bilgi verdi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla yapılan denetimler sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışma ile sebze ve meyve haline giderek denetim yaptı. Halde komisyoncuları tek tek dolaşan ekipler; etiketleri, hale gelen sebze, meyve giriş ve çıkışlarını, marketler arasındaki fiyat dalgalanmalarını inceleyerek hal kayıt sistemi hakkında bilgi verdi. Yapılan tespitlerin ardından komisyoncuların eksikleri ve hataları anlatılarak uyarıda bulunuldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda denetimleri kent genelinde yürüttüklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, “Stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde ekiplerimizle birlikte sebze halinde denetimlerde bulunduk. Fiyatları inceleyerek komisyonculara hal kayıt sistemi hakkında bilgi verdik” dedi.