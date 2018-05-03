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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:25

Şehit Akbaş’ın adı, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi

Bağdat Büyükelçiliği koruma görevini ifa ettiği dönem, Musul’da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Özel Hareket Başkomiseri Nihat Akbaş’ın adı, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi.Polis merkezi amirliğinin adı; Vali...

Şehit Akbaş'ın adı, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi
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Bağdat Büyükelçiliği koruma görevini ifa ettiği dönem, Musul’da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Özel Hareket Başkomiseri Nihat Akbaş’ın adı, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi.

Polis merkezi amirliğinin adı; Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile şehit Başkomiser Akbaş’ın ailesinin de katılımıyla değiştirildi. Eski adıyla 2 Nisan Polis Merkezi önünde düzenlenen programda, ilk olarak tüm şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Şehit Başkomiser Akbaş’ın özgeçmişinin paylaşılması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın yaptırdığı dua ile sona erdi. Program sonunda şehit Akbaş’ın ailesine Vali Murat Zorluoğlu tarafından Türk bayrağı, İl Emniyet Müdürü Ekici tarafından ise onur belgesi takdim edildi.
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