Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi, yıllar sonra Aile Sağlık Merkezi kavuşuyor.Şemsibey Mahalle Muhtarı Nadir Aydoğmuş, Aile Sağlık Merkezi yapılması için defalarca müracaat etmesine rağmen bir türlü mahalleye merkez...

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi, yıllar sonra Aile Sağlık Merkezi kavuşuyor.

Şemsibey Mahalle Muhtarı Nadir Aydoğmuş, Aile Sağlık Merkezi yapılması için defalarca müracaat etmesine rağmen bir türlü mahalleye merkez yaptırılamadı. Muhtar Aydoğmuş, mahallesine Aile Sağlık Merkezi yapılması için İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan’a talepte bulundu. Sağlık Müdürü Akdoğan, tarafından kısa süre mahallede incelemelerde bulunduktan sonra dört birimlik Aile Sağlık Merkezi yaptırma kararı verildi.

Konu ile ilgili bilgi açıklama yapan muhtar Aydoğmuş, "Vatandaşlarımızın Aile Sağlık Merkezi talebini kısa sürede yerine getiren İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Nevzat Akdoğan’a teşekkür ediyorum. Halkımız artık hastaneye gitmeden mahallemize yapılan Aile Sağlık Merkezinden yararlanarak daha iyi şartlarda hizmet alabilecekler" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Vatandaşların daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi adına sağlık müdürlüğü olarak mahalleye dört birimden oluşan Aile Sağlık Merkezi yapmaktayız. Tamamen kendi olanaklarımızla bir ay içeresinde tamamlanması planlanan Aile Sağlık Merkezini teslim edeceğiz” denildi.