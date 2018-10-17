VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:43

Şemsibey Mahallesi, yıllar sonra Aile Sağlık Merkezi kavuşuyor

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi, yıllar sonra Aile Sağlık Merkezi kavuşuyor.Şemsibey Mahalle Muhtarı Nadir Aydoğmuş, Aile Sağlık Merkezi yapılması için defalarca müracaat etmesine rağmen bir türlü mahalleye merkez...

Şemsibey Mahallesi, yıllar sonra Aile Sağlık Merkezi kavuşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi, yıllar sonra Aile Sağlık Merkezi kavuşuyor.

Şemsibey Mahalle Muhtarı Nadir Aydoğmuş, Aile Sağlık Merkezi yapılması için defalarca müracaat etmesine rağmen bir türlü mahalleye merkez yaptırılamadı. Muhtar Aydoğmuş, mahallesine Aile Sağlık Merkezi yapılması için İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan’a talepte bulundu. Sağlık Müdürü Akdoğan, tarafından kısa süre mahallede incelemelerde bulunduktan sonra dört birimlik Aile Sağlık Merkezi yaptırma kararı verildi.

Konu ile ilgili bilgi açıklama yapan muhtar Aydoğmuş, "Vatandaşlarımızın Aile Sağlık Merkezi talebini kısa sürede yerine getiren İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Nevzat Akdoğan’a teşekkür ediyorum. Halkımız artık hastaneye gitmeden mahallemize yapılan Aile Sağlık Merkezinden yararlanarak daha iyi şartlarda hizmet alabilecekler" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Vatandaşların daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi adına sağlık müdürlüğü olarak mahalleye dört birimden oluşan Aile Sağlık Merkezi yapmaktayız. Tamamen kendi olanaklarımızla bir ay içeresinde tamamlanması planlanan Aile Sağlık Merkezini teslim edeceğiz” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku