STK ve oda temsilcilerinden ‘Fatih Çiftci’ ricası

Van’ın Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bulunan 20 oda ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’nin yeni hükümet sisteminde yer almasını rica ettiler.

"Cumhurbaşkanımızdan ricamızdır" başlığıyla Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Erciş Ziraat Odası Başkanlığı, Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Erciş Terziler Bakkallar, Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı, Erciş Berberler, Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığı, Erciş Ağaç Demir İşleri Esnaf Odası Başkanlığı, Erciş 1 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı, Erciş Küçük Sanayi Sitesi 2 Nolu Kooperatif Başkanlığı, Erciş Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığı, Erciş Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanlığı, Van İli Süt Üreticileri Birliği, Van İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Erciş Avcılar Derneği, Erciş Otomobilciler Derneği, ER-MÜSİAD, Erciş S.S. 6 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi, Erciş S.S. 4 Nolu Minibüsçüler Dolmuşçular Kooperatifi, Çaldıran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Muradiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Muradiye Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı imzasıyla yayınlanan bildiride, “Öncelikle ülkemizin geçiş yaptığı yeni sistemin ve yeni kabinemizin ülkemize ve devletimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. Ülkemizin güzel geleceği adına yeni başkanlık sisteminde başarılar diliyoruz. Van, Erciş, Muradiye Çaldıran ve diğer ilçemizde son yıllarda başta sağlık, eğitim, ulaştırma, turizm, dış ticaret, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlar, ilimizin çekim merkezi olmasını sağlamış, bu gelişimden ve yatırımlardan her birey ziyadesiyle faydalanmıştır. Özellikle Erciş’te yaşanan depremden hemen sonra hızla yapılan TOKİ konutları ve benzeri hizmetler bizler için anlamlı ve kıymetlidir. Bu nedenlerle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize ve daha önce Erciş Belediye Başkanı, milletvekilliği ve son olarak da Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’ye teşekkür eder şükranlarımızı sunarız. Hizmetleriyle tüm Vanlıların gönlünde taht kurmuştur. Çeşitli kademelerde görev yapmış olan Fatih Çiftci, ilimize ve ülkemize layıkıyla hizmet etmiştir. Dürüst, güvenirli ve halk ile içi içe olması sebebiyle Erciş’te, Muradiye’de Çaldıran’da ve diğer ilçelerimizde, ilimiz Van’da halkın sevgisini kazanmıştır. Daimi olarak esnaf, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile iç içe olarak sorunlara çözüm olmuştur. Gerek halkımızın, gerekse biz sivil toplum kuruluşlarının taleplerini canı gönülden dinleyen ve kapılarını sonuna kadar açan Bakan Yardımcımızın emeklerini halkımız hiçbir zaman unutmayacaktır. Fatih Çiftçi, 2023 vizyonuna ulaşmak için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle başta Kapıköy Sınır Kapısı’nın modernizasyonunun başlatılması, Et ve Süt Kurumunun yeniden yapılması, Erciş ve diğer ilçelerin doğalgaza kavuşturulması, Erciş Devlet Hastanesinin hizmete açılması, Erciş’te kentsel dönüşüm projesinin uygulanması, Morgedik Barajı’nın hizmete açılması ve ilçemize Sosyal Güvenlik Kurumu binasının yapılması, depremden dolayı birikmiş olan vergilerin yapılandırılarak ertelenmesi, Van’ın ticaret ve turizm merkezi haline gelmesi gibi buna benzer birçok hizmeti olmuştur. Kentin yararına olacak her girişim hızlandırılmış ve hayata geçmesi için çaba gösterilmiştir. Hayata geçirilen projeler Van ve ilçelerinde ekonomik ve sosyal hayata önemli katkılar sunmuştur. İlimize son yıllarda yapılan yatırımların tamamı çok kıymetlidir. Yeni oluşturulacak hükümet sisteminde Bakan Yardımcımız Fatih Çiftçi’nin tekrardan görev alması, sınır kenti olan ilimizin bu dönem yakaladığı ivmeyi kaybetmemesine ve yeni hizmetlerle tanışmasına katkı sunacaktır. Bunun yanı sıra, devam eden projelerin kısa sürede tamamlanmasına katkı sunarak, halk-bürokrasi ilişkisini asgari düzeye indirecektir. İlimiz ve bölge halkı tarafından sevilen başarılı bir bürokratın yeni hükümet sisteminde yer alması memnuniyetle karşılanacaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak, ortak görüşümüz, Fatih Çiftçi’nin yeni hükümet sisteminde ilimizi temsilen yer alması (konumunun korunması) ve ilimizin bunu hak ettiği yönündedir. Bu talebimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin takdirine arz eder, saygılarımızı sunarız’’ denildi.