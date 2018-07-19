VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:40

Su borcu olanlar için son fırsat

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, birikmiş su borcu olan vatandaşların 7143 sayılı Kanun ile tanınan imkandan faydalanmasını istedi.VAKSİ’den yapılan açıklamada, su borçlarının birikmiş faizlerinin yüzde 90’a...

Su borcu olanlar için son fırsat
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, birikmiş su borcu olan vatandaşların 7143 sayılı Kanun ile tanınan imkandan faydalanmasını istedi.

VAKSİ’den yapılan açıklamada, su borçlarının birikmiş faizlerinin yüzde 90’a varan ölçüde silindiği ve ana paranın da taksitlendirildiği bu düzenleme ile vatandaşlara büyük kolaylıklar getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Birikmiş su borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Sürenin uzatılmayacağı ve bu imkandan tüm borcu olanların faydalanması için VASKİ personelleri de yoğun mesai yapıyor. Şimdiye kadar birikmiş ve tutarı yüksek olan su borçlarının ödenmesi için 7143 sayılı Kanun ile yeni bir imkan tanındı. Borçlar taksitlendirilip yüzde 90’a varan faiz affı getirildi. Bundan sonra mağduriyetlerin yaşanmaması ve halkın ağır su borcu yükünden kurtulması için VASKİ’ye başvurması gerekir” denildi.

Ödeme kolaylığı sağlayan bu düzenlemeyle büyük rahatlık sağlandığını belirten vatandaşlar da, yılların birikmiş su borcundan kurtulduklarını, bu imkanın kendileri için büyük müjde olduğunu ve herkesin faydalanması gerektiğini dile getirdiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku