VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:42

Sulama kanalında inci kefali için önlem

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında sulama kanalına girerek telef olma tehlikesi yaşayan inci kefali balığı için ızgaralı önlem alındı.Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Van Gölü sahilindeki...

Sulama kanalında inci kefali için önlem
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında sulama kanalına girerek telef olma tehlikesi yaşayan inci kefali balığı için ızgaralı önlem alındı.

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Van Gölü sahilindeki Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına girmelerini önlemek için tedbir aldı. Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in öncülüğünde sulama kanalının önünde ızgara yerleştirerek etrafında güçlendirme çalışması yapıldı. Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, olası durumlara karşı bilgilendirmelerde bulundular. Sürekli muhtarlar ve güvenlik korucularıyla irtibat halinde olan tarım müdürlüğü yetkilileri, inci kefali balığının korunması için büyük mücadele veriyorlar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku