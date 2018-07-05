Tamer, minibüsçü esnafının sorunlarını dinledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, minibüsçü esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma hizmeti veren minibüs esnafına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda düzenli depolama alanına kavuşturulan ilçe minibüsleri ile Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan mahalle durakları ziyaret edildi.

İlk olarak Van AVM arkasındaki yeni depolama alanına kavuşan Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçe minibüsleri esnafını ziyaret eden Tamer ve beraberindeki Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu’nu, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ve minibüsçü esnafı karşıladı. Burada konuşan Tamer, her zaman şoför esnafının yanında olduklarını söyledi. Kısa bir süre önce ilçelerle ilgili düzenli depolama alanları oluşturduklarını anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerek kent merkezi gerekse ilçelerimizde toplu taşıma hizmeti veren minibüsçü esnafımızla zaman zaman bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi ortaya koyarak, esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu hizmetten daha rahat ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çok şükür esnafımız duyarlıdır. Kısa bir süre önce Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçe minibüslerimiz için burada düzenli depolama alanı oluşturduk. Şoför esnafımız da buna riayet ederek bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca daha önce Milli Egemenli Caddesi’ne taşıdığımız Beşyol, Karşıyaka, Bostaniçi, Yeni Mahalle, Esenler ve Üçyol güzergahında çalışan minibüsçü esnafımızda burada daha rahat bir hizmet ortaya koydular. Kendileri gece geç saatlere kadar çalıştıkları için durak ve çevresinin ışıklandırılması yönünde bir talepleri var. Onun da çalışmalarını başlattık” dedi.

Minibüsçü esnafının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, esnaf adına Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.