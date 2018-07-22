Tandoğan; 'Van organik bal üretim merkezi olacak'

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Organik tarıma ilk olarak 2005’te başlayıp 2006`da organik bal sertifikasını Türkiye’de ilk biz aldık" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Organik tarıma ilk olarak 2005’te başlayıp 2006`da organik bal sertifikasını Türkiye’de ilk biz aldık. O tarihlerde organik tarımla ilgili pek bilinmediğinden pazar bulamadığımızdan organik tarıma ara verdik. Taki geçen sene organik tarım sertifikasyon firmasıyla 2017 yılına anlaşma yapıp pilot olarak 11 bin kovanla 100 üretici yetiştiriciyle organik tarıma başladık. Geçen yıl ve bu yılda geçiş dönemi uygulanacaktır. 2019 yılında da sertifikasyon işlemini bitirmeyi hedefliyoruz. İlimiz tam bir organik tarım hafızasıdır. Bu bizim için önemli şanstır. Organik tarım yapan üreticilerimize Gıda, ve Tarım Bakanlığı kovan başına 10 TL destek vermektedir. Balımız için, organik tarım sektörü için kurtuluş farklı olmanın, ortaya koymanın tek yoludur. Hedeflediğimiz bu üretim doğrultusunda önümüzdeki yıllarda üretim sayısını artırmak" dedi.

Organik bal üretiminde söz sahibi olmayı hedeflediklerini ifade Tandoğan, "Organik tarımla beraber parelel olarak markalaşmayla ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz, Ülkemizde çok sayıda bal olduğunu, bunlardan farkımızı kaliteyi belgelendirmekle ortaya koyacağız. Temiz, doğal, sağlıklı üretmek diğer üretimle farkımız olmalı. Kaliteli üretim bilincini artırmalıyız. Bu 11 bin kovan üretimlerinde bir aksilik olmaması halinde tüm balların şimdiden alıcısı hazır. Tüm yetiştiricilerin balları arıcılar birliği olarak biz alım garantisi vereceğiz" şeklinde konuştu.