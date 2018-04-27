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27 Nisan 2018 Cuma 17:14

Tarihi Peynirciler Çarşısı için 3 milyon lira kaynak

Van’ın en önemli yöresel değerlerinden biri olan otlu peynirin ve diğer yöresel ürünlerin sergilenip satıldığı Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın yenileme çalışmaları için kaynak temini gerçekleştirildi.DAP Bölge Kalkınma İdaresi...

Tarihi Peynirciler Çarşısı için 3 milyon lira kaynak
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Van’ın en önemli yöresel değerlerinden biri olan otlu peynirin ve diğer yöresel ürünlerin sergilenip satıldığı Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın yenileme çalışmaları için kaynak temini gerçekleştirildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Van Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sermaye transferi protokolü ile 3 milyon liralık kaynak, tarihi çarşının aslına uygun şekilde yenilenmesi için kullanılacak. Vali konağında, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından imzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, “Bu protokolle yenileme çalışmaları kısa sürede başlayacak Tarihi Peynirciler Çarşımızı, yerli ve yabancı ziyaretçiler için çok daha cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. İhalesini tamamladığımız proje, inşallah 4 ayda tamamlanacak ve peynirciler çarşımızda halkımıza ve misafirlerimize daha nezih şekilde hizmet verilecek. Van’ımızın önemli bir değerine daha maddi desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanlığımıza ve DAP İdaresi Başkanlığımıza müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Van Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokol imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan da hazır bulundu.
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