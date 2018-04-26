Tarihi projenin ihalesi gerçekleştirildi

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından hazırlanan tarihi Akdamar Adasına tatlı su götürme projesinin ihalesi yapıldı.

Proje kapsamında Artos dağlarından çıkan kaynak suyu ada ile buluşturulacak. Yüzyıllardır tarihi ve turistik önemini koruyan Akdamar Adası ilk kez bu proje ile tatlı suya kavuşacak. VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı Başkanlığında VASKİ Toplantı Salonunda Akdamar Adasına tatlı su hattı çekilmesi ile ilgili ihale gerçekleştirildi. Yaklaşık Maliyetinin 5 milyon 350 bin TL olarak tespit edilen projenin ihalesine 5 firma teklif verdi.

Mehmet Zeki Kaya ve Peksen İnşaat- Ayhan Peksen İş ortaklığı 3 milyon 964 bin TL, Emin Kılıç İnşaat ve Karacehennem İnşaat İş ortaklığı 3 milyon 712 bin TL, Metin Özcan, Erdinç Peker İnşaat ile Birlikler Yapı Metin Özcan İş Ortaklığı 5 milyon 49 bin TL,Yavuz Yıldız İnşaat Şirketi 4 milyon 666 bin TL, Murat Yazgan İnşaat ile Haşim Tüci İnşaat İş Ortaklığı 5 milyon 164 bin TL teklif verdiler.

Verilen tekliflerin ihale komisyonunca incelenip dosyaların tetkikinden sonra, ihaleyi alan firmanın açıklanacağı bildirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun girişimleri ile hayat bulan proje kapsamında VASKİ tarafından yürütülecek proje ile toplam olarak Gevaş Artos Dağı eteklerinden 27 kilometrelik bir su hattı çekilecek. Akadamar Adasına ise Van Gölünün altından 3.8 kilometrelik bir hat çekilerek ada suyla buluşturulacak. Bu proje ile ayrıca Adada ekolojik dengenin korunacağı adada bulunan badem ağaçlarının kurumasının engelleneceği kaydedildi. Bu proje ile adanın yanı sıra sahilde ki villalar, Dokuzağaç Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve güzergahtaki yerleşim yerleri de içme suyuna kavuşturulacak.

Projenin yaklaşık maliyetinin 5 milyon 350 bin TL olduğu, ihalenin sonuçlanması ve gereken yasal süreçlerin tamamlanmasıyla ilk kazmanın vurulacağı ve Van için tarihi bir projenin daha hayata geçeceği bildirildi.