Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Tarihi Van Evleri Mahallesi’ hizmete açılıyor.Bölgenin cazibe merkezi olması yönünde Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle...

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Tarihi Van Evleri Mahallesi’ hizmete açılıyor.

Bölgenin cazibe merkezi olması yönünde Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle Kalecik Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ‘Tarihi Van Evleri Mahallesi’ açılıyor. Tarihi Van Evleri Mahallesi, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede olan Kalecik Mahallesi’nde kartal yuvası endamında bin 830 metre yükseklikte seyir terası özelliğinde tüm şehri görebilecek bir alana kuruldu. Van şehrinden yaklaşık 250 metre daha yüksekte olan, Van Denizi’nde güneşin batışının en iyi izlendiği seyir terası alanı olarak tüm Vanlıların ve ziyaretçilerin uğrak noktası konumundaki ’Tarihi Van Evleri Mahallesi’ ile Taşkonak ve satış mağazaların açılışı, 13 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, bölge milletvekilleri ve il protokolün katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında saman, tuz ve odun parçacıklarının karışımıyla oluşturulan çamurla üretilen kerpiçlerin kullanılmasıyla yapılan ve yazın serin, kışın ise sıcak tutan tek katlı ve 2 katlı tarihi Van evlerinden 4 adet inşa edildi. Kurulan Tarihi Van Evleri Mahallesi’nde 500 kişilik açık amfi tiyatro, 400 metrekarelik alan üzerine taş yapılı 2 katlı Taşkonak ve yöresel ürünlerin satışı amacıyla 6 adet taş yapılı dükkan ile eyvanlı taş yapılı bir çeşme bulunuyor.

Bölgenin turizm ve kültürel zenginliklerinden cazibe merkezi oluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Fezvi Özgökçe, kurulan Van evlerinde; Van kahvaltısı, yöresel yemekler, Van kilimi, el sanatları, gümüş işleme gibi kentin kültürel değerlerinin sergileneceğini belirtti. Özgökçe, yapılan cazibe merkezinin bölgenin ve ilin turizmine katkı sağlayacağı gibi ihtişamlı konuma sahip olduğunu vurguladı. Başkan Özgökçe, “Tarihi Van Evleri Mahallesi’nden Van manzarası, Erek Dağı, Süphan Dağı, Artos Dağı, Van Gölü, İskele sahili, Van Kalesi, şehir merkezi ve Edremit ilçesi de rahatlıkla izlenebilecektir. Hizmete açılacak olan Tarihi Van Evleri Mahallesi, vefalı ve kadirşinas halkımızın ailesiyle gelip yöresel tatları tadabileceği, dinleneceği, eğlenebileceği ve nefes alacağı mekanların başında gelecektir” şeklinde konuştu.

Adeta kilim misali ilmek ilmek taş ve kerpiçler örülerek tamamlandığını vurgulayan Başkan Özgökçe, "Burada hem kerpiç hem de taş işçiliğinin bölgemizde en önemli çalışmalarından birini gerçekleştirdik. Taş olarak bölgemizde Urartulardan bugüne kadar yapılan eserleri de örnek bir çalışma olarak yine bu mevkide önceki projemizin devamı olarak gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Van evlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kendilerini 1900’lü yıllarda göreceğini ve geçmişe doğru bir yolculuk yapacağına dikkat çeken Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1915-1918 olayları sonrasında eski Van şehrinde maalesef ayakta kalan tescilli bir tek Van evimiz kalmamıştır. Bizler de Van evlerinin yaşatılabilmesi anlamında insanlarımızın geçmişten günümüze kadar nasıl bir ortamda, alanda, evde yaşadıklarını gösterebilmek anlamında gelecek nesillerimize ve aynı zamanda turizme yeni bir nokta kazandırmak adına Van evlerimizin projesini 2016 yılında uygulamaya başladık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz, ilk girişten itibaren kendilerini 1900’lü yıllarda göreceklerdir. İnsanlarımızın o dönmede nasıl yaşadığını, aynı ortamda görebilme fırsatı bulacaklardır. Geleneksel Van evlerimiz, Van’ımızın tüm güzelliklerini görebileceğiniz mükemmel bir alanda inşa edilmiştir.”