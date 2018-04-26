TBB Genel Başkanı Van’da

Türkiye Basın Birliği (TBB) Genel Başkanı Yıldıray Deniz Barak, 10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenleyecekleri konser öncesinde Van’a geldi.

TBB Genel Başkanı Yıldıray Deniz Barak, 10 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenecek olan Hande Yener konseri öncesinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Van’a geldi. İlk olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu ziyaret eden Barak, daha sonra kentteki kurumlar ve STK’larla görüştü. Ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Genel Başkan Barak, “ Bütün aktiviteler hep büyük şehirlerde yapılıyor. Ben doğudaki aktivitelerin, sosyal faaliyetlerin az olduğunu düşünerek, burada bir program düzenlemeye karar verdik. Van’dan başlamak üzere doğu illerinde nedenli bir aktivite yapmak istedik ve 10 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.

Konser gelirinin engellilere bağışlanacağını ifade eden Barak, “Engellilere bir desteğimiz olsun diye niyetlendik. Bu şekilde projemizi başlattık. İlk olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu ziyaret ederek, çalışmalarımızdan bahsettik. Kendileri de bizi en güzel şekilde ağırladı. Ardından kurumları ve STK’larla görüştük. Van’ı gezdik ve organizenin alt yapısını oluşturduk. Projemizi herkes bilsin istedik. Projemizi herkesin yaptığı yerden değil, Ankara’dan öte dedikleri yerden başlatmak istedik. Çünkü buradaki insanların biraz daha fazla sosyal faaliyetlere ihtiyacı var. Bu nedenle projemizin startını Van’dan başlatacağız ve Ankara’ya kadar uzanacağız” ifadelerini kullandı.