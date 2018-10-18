TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sözcülüğüne Gülaçar seçildi

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sözcüsü seçildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplanan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bugünkü gündeminde başkanlık sunuşları, komisyon sözcüsü seçimi ve alt komisyonların kurulması ele alındı. Komisyon sözcülüğüne AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar seçilirken, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu ile Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri de seçildi.