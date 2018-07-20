Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin özgürlüğe kanat çırptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde tedavileri tamamlanan iki kızıl Şahin doğaya bırakıldı.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde tedavileri tamamlanan iki kızıl Şahin doğaya bırakıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan iki kızıl Şahin, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne getirildi. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Loğman Aslan ve ekibi tarafından tedavileri tamamlanan iki kızıl Şahin, yaşam alanları olan dağlık alana götürülerek özgürlüğe kanat çırptılar.