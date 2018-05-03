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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:26

Tekataş: “Basın, gerçeklere ulaşmanın vasıtasıdır”

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, basının üstlenmiş olduğu toplumsal gerçekleri duyurma çabasının takdire şayan olduğunu belirterek, “Basının kendi hür iradesi ile toplumu bilgilendirmesi vazgeçilmez temel...

Tekataş: 'Basın, gerçeklere ulaşmanın vasıtasıdır”
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, basının üstlenmiş olduğu toplumsal gerçekleri duyurma çabasının takdire şayan olduğunu belirterek, “Basının kendi hür iradesi ile toplumu bilgilendirmesi vazgeçilmez temel bir zorunluluktur” dedi.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tekataş, “Basın gerçeklere ulaşmanın en güzel vasıtasıdır. Demokrasilerde olmazsa olmazımız olan basının, bugün dünyamızda ne denli zor bir görev üstlendiği, canları pahasına savaşlarda, çatışmalarda bile halkı bilgilendirmenin temel işlevini yerine getirmenin mücadelesini vermeleri bir azim, gayret ve çabanın ürünüdür. Van’daki basın mensupları başta olmak üzere inanılmaz bir özveri ile görevlerini yürüten tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk içinde, nice başarılı yıllar dileklerimi sunarım” dedi.
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