TFF. 3. Lig 2. Grup 8. hafta

Türkiye Futbol federasyonu (TFF ) 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmaniyespor Fk’yı 5-1’lik farklı skorla mağlup etti.
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Ömer Şivka xx, Selim Şenöz xx, Göktuğ Hazar Erel xx
OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya x, Ferhat Duman x (Onur Kızıltaş dk. 68. x), Ergun Cengiz x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, İlyas Ekiz x, Serkan Küçük x İsmail Türkaslan x, Alper Yener xx, Salim Uzun x (Engin Güngör dk. 46. x), Eser Akbaş x (Sergen Ekinci dk. 55 x), Abdulsamet Can (x)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xxx (Cemal Doğu dk. 46. xx), Emre Toptan xxx, Serdar Cansu xxx, Mesut Saray xxx, Uğur Karakoç xxx (Ahmet Şahbaz dk. 73 xx), Burçak Özkanca xxx, Oktay Aydin xxx (Sedat Komi dk. 86 x), Güney Tutcuoğlu xxx, Umut Koray Öz xxx, Yakup Demir xxx
GOLLER: Alper Yener (dk. 14) (Osmaniyespor Fk), Umut Koray Öz (dk. 25-51), Güney Tutcuoğlu (dk. 29-76), Emre Toptan (dk. 90+) (Van Büyükşehir Belediyespor)SARI KARTLAR: Soner Birinci, Burçak Özkanca, Oktay Aydin (Van Büyükşehir Belediyespor), Alper Yener, Oğulcan Enes Demiroğlu, Gökhan Göz, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor Fk)