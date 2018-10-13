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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:32

TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kızılcabölükspor: 3

TFF 3. Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kızılcabölükspor: 3
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TFF 3. Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor ile 3-3 berabere kaldı.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Volkan Okur xx, Hakan Akkaynak xx, Mehmet Pakmezci xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın xx (Sedat Komi dk. 58 xx), Güney Tutcuoğlu xxx, Çağrı Tekin xx, Mutlu İlengöz xx (Mesut Saray dk. 65 xx), Emre Toptan xx, Uğur Karakoç xx (Umut Koray Öz dk. 77 xxx), Bilal Özhan xx, Serdar Cansu xx, Soner Birinci xx

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Kızılcabölükspor: Göksal Özkara xx, Gökhan Özer xxx (Mustafa Altun dk. 76 xx), Samet Dağlı xx, Hüseyin Atalay xx (Ali Helvacı dk. 42 xx), Taygun Vurgun xx, Oğuzhan Türkmen xx, Ersin Aslantoğ xx, Emre Sağlık xx, Muhammet Çiçek xx (Emirhan Atilla dk. 89 xxx), Serkan Özen xx, İlyas Ural xx

Teknik Direktör: Ali Yalçın

Sarı kartlar: Taygun Vurgun (dk. 45+1), Gökhan Özer (dk. 56) (Kızılcabölükspor), Mutlu İlengöz (dk. 53), Oktay Aydın (dk. 56), Çağrı Tekin (dk. 67), Burçak Özkancı (dk. 68) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Goller: Güney Tutcuoğlu (dk. 19), Umut Koray Öz (dk. 79-88) (Van Büyükşehir Belediyespor), Gökhan Özer (dk. 43-59), Emirhan Atilla (dk.90+4) (Kızılcabölükspor)
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