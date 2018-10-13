TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kızılcabölükspor: 3

TFF 3. Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Volkan Okur xx, Hakan Akkaynak xx, Mehmet Pakmezci xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın xx (Sedat Komi dk. 58 xx), Güney Tutcuoğlu xxx, Çağrı Tekin xx, Mutlu İlengöz xx (Mesut Saray dk. 65 xx), Emre Toptan xx, Uğur Karakoç xx (Umut Koray Öz dk. 77 xxx), Bilal Özhan xx, Serdar Cansu xx, Soner Birinci xx
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Kızılcabölükspor: Göksal Özkara xx, Gökhan Özer xxx (Mustafa Altun dk. 76 xx), Samet Dağlı xx, Hüseyin Atalay xx (Ali Helvacı dk. 42 xx), Taygun Vurgun xx, Oğuzhan Türkmen xx, Ersin Aslantoğ xx, Emre Sağlık xx, Muhammet Çiçek xx (Emirhan Atilla dk. 89 xxx), Serkan Özen xx, İlyas Ural xx
Teknik Direktör: Ali Yalçın
Sarı kartlar: Taygun Vurgun (dk. 45+1), Gökhan Özer (dk. 56) (Kızılcabölükspor), Mutlu İlengöz (dk. 53), Oktay Aydın (dk. 56), Çağrı Tekin (dk. 67), Burçak Özkancı (dk. 68) (Van Büyükşehir Belediyespor)Goller: Güney Tutcuoğlu (dk. 19), Umut Koray Öz (dk. 79-88) (Van Büyükşehir Belediyespor), Gökhan Özer (dk. 43-59), Emirhan Atilla (dk.90+4) (Kızılcabölükspor)