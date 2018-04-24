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24 Nisan 2018 Salı 11:13

The Rest Coffee’den zengin kahvaltı sofrası

Van’da faaliyet gösteren The Rest Coffee, 36 çeşitlik kahvaltı sofrasıyla vatandaşlara hizmet sunuyor.Van’ın seçkin kafelerinden biri olan The Rest Coffee, zengin kahvaltı sofrasıyla göz kamaştırıyor. Peynirinden kavurmasına, zeytininden...

The Rest Coffee'den zengin kahvaltı sofrası
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Van’da faaliyet gösteren The Rest Coffee, 36 çeşitlik kahvaltı sofrasıyla vatandaşlara hizmet sunuyor.

Van’ın seçkin kafelerinden biri olan The Rest Coffee, zengin kahvaltı sofrasıyla göz kamaştırıyor. Peynirinden kavurmasına, zeytininden domatesine sofrada 36 çeşit kahvaltılık sunan The Rest Coffee, vatandaşların beğenisini alıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan iş yeri sahibi Cüneyt Uysal ve İşletme Müdürü Cihan Akbal, 22 kişilik deneyimli kadrosuyla haftanın yedi günü hizmet verdiklerini ifade ederek, “Kafemizde kahvaltının yanı sıra dünya mutfağı ve tüm içecek çeşitleriyle Van halkına hizmet veriyoruz. Bunun yanında nezih ortamda vatandaşlarımıza maç keyfini sunuyoruz. Amacımız, halkımıza her zaman hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu amaçla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu anlamda tüm halkımızı kafemize bekliyoruz” şeklinde konuştular.
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