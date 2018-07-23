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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:44

Tuğgeneral Özfidan’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, yayınladığı mesajda, “Tarafsız ve özgür bir basının varlığı,...

Tuğgeneral Özfidan'dan ‘Basın Bayramı' mesajı
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Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, yayınladığı mesajda, “Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır. Toplumun haber alma hakkını tarihin her döneminde başarılı ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla yerine getiren basın mensupları, meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesinde belirttiği gibi kamuoyunu ilgilendiren, gelişmelerin doğru ve tarafsız bir şekilde yayılması için çalışan yerel ve ulusal basınımız, şüphesiz ki aynı özveriyle görevlerini ifa etmeye devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının bugün 110. yıldönümü olan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
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