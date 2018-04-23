Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti Erciş’te

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve 22 il temsilcisi, Türklerin Anadolu’ya girişinin 1000’inci yıldönümü nedeniyle geldikleri Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katıldılar.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı Tatlıoğlu, birliğe bağlı 22 il temsilciyle birlikte Oğuz Türklerinin Anadolu’ya girişinin 1000’inci yılı kutlamaları kapsamında Erciş ilçesine geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilçe halkı ile birlikte kutlayan Tatlıoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a Yörük Türkmen boyunluğu olan ‘keyfe’nin yanı sıra Erciş toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi’nin mezarından getirdiği toprak ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Ardından, tören alanında bir konuşma yapan Tatlıoğlu, Erciş’i kendi evleri, kendi toprakları gördüklerini belirterek, “Anadolu’ya Türklerin gelişinin, buraları yurt edinişinin 1000. yılını tarihe iz düşmek maksadıyla edindiğimiz bilgilerle 1000 yıl önce 1018 yılında Çağrı Bey’in 3 bin atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak buralara gelip, Van Gölü’nün etrafına; özellikle Erciş ve Ahlat’a yerleştiğini biliyoruz. Bizler de 1000 yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim ve ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım dedik. Buraların yöneticileriyle, idarecileriyle, insanlarıyla, akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa’dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte son durağımız olan Erciş’e geldik. Misafirperverliğiniz için ilçe halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz’’ dedi.

Ardından heyeti makamda ağırlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar ise, bu birlikteliği bir arada görmekten Ercişliler olarak mutlu olduklarını belirterek, heyet temsilcilerine Erciş’i hatırlayacakları hediyeler takdim etti.

Erciş’in tarihi ve turistik yerlerini de gezen heyet, ilçe merkezinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camisi’ne Kara Yusuf Paşa’nın hayatını içeren bir kitabe astıktan sonra Erciş Karakoyunlu Türkmenleri Başkanı İzzet Şevketoğlu tarafından onurlarına verilen yemeğe katıldılar. Heyet, Ulupamir Mahallesi’nde bulunan Kırgızlıları da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldılar.