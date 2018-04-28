Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesinden anlamlı yarışma

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesi tarafından düzenlenen ‘Öğrencilerimizin Gözünden Gazilik ve Şehitlik’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen ödül töreni saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, şehitlik ve gaziliğin önemine değindi. Vatanın candan daha değerli olduğunu vurgulayan Koç, "İnsanlar için en değerli şey candır. Milletimiz için candan daha değerli daha aziz bir şey vardır ki; o da vatandır. Vatan uğran ölen şehitlik ve gaziliktir. Çünkü şehit ve gaziler yılmadan, gözünü hiçbir tehlikeden esirgemeden, kutsal değerlerimiz için çarpışmışlar ve ölüm pahasına düşmanla savaşmışlar. Vatanımızın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve milletimizin özgürlüğü için seve seve canlarını ortaya koymuşlardır. İşte biz de çocuklarımızın gözünden ’şehitlik’ ve ’gazilik’ kavramlarını ve kutsiyetini yarınların büyükleri olan yeni nesillere aktarmak ve onlara bu güzelliği ve değerleri aşılamak amacıyla bu projeyi yaptık" dedi.

Çocukların yetiştirildiği değerler üzerinde büyüyeceklerini dile getiren Koç, "İşte bu çocuklarımız o değerler doğrultusunda yarınları devir alıp yöneteceklerdir. Yarınlar, yeni nesilleri iyi eğiten ve onları donanımlı yetiştirenlerindir. Güçlü yarınlara sahip olmanın yolu bugünlerde çocukları iyi yetiştirmekten geçer. Bu da okulda öğretmenlere ama öncelikle annelere düşmektedir. Ben bu duygularla projemize destek veren herkese teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencileri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise Türkiye tarihine bakıldığında şehitlik ve gaziliğin toplumda çok büyük bir yerinin var olduğunu dile getirerek, "Biz bugün bu topraklarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, bunu canlarını ve kanlarını hiçe sayan şehit ve gazilerin sayesindedir. Dinimizde, örfümüzde ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik mertebesinin önemi çok büyüktür. Bu nedenle bu kadar önemli bir konuyu dile getirdikleri için başta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenler, öğrencilere ve velilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende, birinci olan Andaç Ortaokulu öğrencisi Berfin Aydın’a dizüstü bilgisayar, ikinci olan Ş.J.Y. Yusuf Turgut Ortaokul öğrencisi İrem Dağdeviren ve üçüncü olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Furkan Adsaz’a tablet verildi. Ayrıca dereceye giren diğer öğrencilere ise alışveriş çeki dağıtıldı.

Toplu hatıra fotoğraflarının çekildiği törene, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Türkiye Anadolu Konfederasyonu Genel Başkan Vekili İsmail Aktaş, Türkiye Basın Birliğinden Şerafettin Oktar, gaziler, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.