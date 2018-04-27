Türkiye Sportif Yetenek Tarama Testleri Van’da start alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Van’da start alacak.2 Mayıs 2018 tarihinde Van genelinde 3. sınıfta okuyan öğrencilere yönelik...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Van’da start alacak.

2 Mayıs 2018 tarihinde Van genelinde 3. sınıfta okuyan öğrencilere yönelik yapılacak olan yetenek taraması projesi ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Tuşba, Edremit, İpekyolu ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2 Mayıs 2018 tarihinde başlayıp 8 Haziran tarihine kadar devam edecek olan yetenek taramasına katılacak olan öğrencilerin katılacağı testler ve uygulanacak süreç hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, mayıs ve haziran ayında Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 3. sınıfta öğrenim gören 12 bin öğrencinin yetenek tarama testine tabi tutulacağını belirterek, eylül ayından sonra ise diğer 10 ilçede yetenek taramasına devam edileceğini belirtti.