Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi

Van’ın Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde başlattığı ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi kapsamında 250 dönüm araziye 5 bin adet ceviz fidanı dikti.

Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi kapsamında her biri en az 5 dönüm olmak üzere 50 adet ceviz bahçesi oluşturuldu. Hem tarım hem turizm hem de sanayi ve eğitim kenti olan Tuşba’da tarımı yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen bu ve benzeri projeler ile çiftçinin ve üreticinin gönlünde taht kuran Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba’da tarım ve hayvancılık açısında yıllar önce yapılması gerekenlerin ihmal edildiğini vurguladı. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarıyla çok önemli projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Özgökçe, Tuşba’nın ekonomisini canlandırmak, tarımla ilgili eksiklikleri giderme konusunda canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini kaydederek, “O yüzden kırsaldaki her mahalleye bir örnek ceviz bahçesi kuruyoruz. Kırsal mahallelerden ‘Model Ceviz Bahçesi’ için başvuruda bulunan vatandaşların belirlediği arazilerinin uygun olması durumunda, belediye ekipleri tarafından bahçe oluşturuluyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerimizde 50 ‘Model Ceviz Bahçesi’ oluşturularak toplam 250 dönüm araziye 5 bin ceviz fidanı dikildi” dedi.

Van’ın ceviz yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü sırada yer aldığını da dile getiren Başkan Özgökçe, Tuşba Belediyesi olarak birinci sırada yer almak için başlatılan çalışmanın artarak devam edeceğini kaydetti. Cevizin ekonomik getirisinin yüksek bir ürün olduğunun da altını çizen Başkan Özgökçe, “İlçemizde her alanda çalışmalarımızla her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Çiftçilerimiz için hayvancılık anlamında su sıvatları ve tarımsal su kanalları ile başladığımız desteklere şimdi de yepyeni bir çalışma olan ‘Modern Ceviz Bahçeleri’ ile katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimizin arazilerine yaptığımız düzenlemelerle verimi yüksek olan ceviz ağacı dikiyoruz. Vatandaşlarımız artık modern tarıma geçecek. Artık arazileri ekonomik getirisi yüksek hale gelecektir. Projemizi tüm merkez mahallelerimizde yaygınlaştırıyoruz. İnşallah, birkaç yıl içerisinde Tuşba’yı badem ve ceviz üreticiliğinde öncü ilçeler arasında göreceğiz. Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz bu projemizi en iyi şekilde vatandaşlarımızla istişare ederek gerekli tüm yerlere belediyemizin araç ve ekipmanlarıyla düzenli ceviz bahçeleri oluşturuyor. Çerez fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda rekor kıran ürünler olmuştur. En çok kazandıran ve gelecek vadeden ürünleri değerlendiren birimlerimiz, gelir getiren ve bölgemiz ikliminde en iyi gelişen türleri tespit ederek ona göre ürünleri belirlemektedir. Önümüzdeki günlerde bu projelerimize kiraz ve yerli armut meyvelerimizi de ekleyeceğiz. Şu an yürüttüğümüz projemize vatandaşlarımızın çok büyük talebi var. İnşallah, Tuşba’da ceviz, badem, kiraz ve armut bahçeleri olmayan hiçbir mahallemiz kalmayacaktır. Sonuçta Tuşba cevizi, bademi, kirazı ve armudu ile tüm dünyaya nam salacaktır” ifadelerini kullandı.