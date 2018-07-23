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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:24

Tuşba Kaymakamlığından kadınlar için Akdamar Adası gezisi

Van’ın Tuşba Kaymakamlığı bünyesindeki aile destek merkezindeki (ADEM) kurslara katılan 80 kadın için Akdamar Adası gezisi düzenlendi.Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, daha önce Akdamar Adası’nı görmemiş kadınlar için bir gezi düzenledi....

Tuşba Kaymakamlığından kadınlar için Akdamar Adası gezisi
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Van’ın Tuşba Kaymakamlığı bünyesindeki aile destek merkezindeki (ADEM) kurslara katılan 80 kadın için Akdamar Adası gezisi düzenlendi.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, daha önce Akdamar Adası’nı görmemiş kadınlar için bir gezi düzenledi. Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Altıntepe Mahallesi’nde bulunan aile destek merkezindeki 80 kursiyer, daha önce görmedikleri Van’ın tarihi yerlerini görme fırsatı buldu.

Kaymakam Uçar, Van’ın tarihi yerlerini gezmeyen kadınlara öncelik verdiklerini ifade ederek, “Van’da doğmuş, büyümüş, belli bir yaşa gelmiş ama maalesef Akdamar Adası gibi tarihi yerlerimizi tam anlamıyla yaşamamış hanımlarımıza öncelik verdik. Sabahın erken saatlerinde kaymakamlığımız tarafından ayarlanan otobüslerle Gevaş ilçemize gelen bayanlarımız, Akdamar İskelesi’nde teknelere binerek Akdamar Adası’na hareket etti. Bizlerde gün boyu bayanlarımıza eşlik ederek mutluluklarına ortak olduk” dedi.

İlk defa Akdamar Adası’nı görmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşayan kadınlar ise, Akdamar Adası’nın güzelliği karşısında hayran kaldıklarını dile getirerek Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’a teşekkür ettiler.
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