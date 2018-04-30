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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:18

Tuşba Kent Konseyi, basın mensuplarıyla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van Tuşba Kent Konseyi Yönetim Kurulu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.Bir kahvaltı salonunda kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Abdulmenaf...

Tuşba Kent Konseyi, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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VAN (İHA) – Van Tuşba Kent Konseyi Yönetim Kurulu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Doç Dr. Abdulmenaf Turan, yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tuşba Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Turan, konseyde 25 yönetim kurulu, 25 de istişare kurulundan olmak üzere toplam 50 kişilik bir beyin takımı ile çalıştıklarını belirterek, “Başta 8 kişilik yönetim kurulu üyemiz vardı. Bütün toplumu temsil etsin diye yönetim kurulu üyemizin sayısını 25’e çıkardık. 25 kişilik de yüksek istişare kurulu oluşturduk. Dolayısıyla 25 yönetim kurulu, 25 de yüksek istişare kurulundan olmak üzere toplam 50 kişilik bir beyin takımı oluşturmaya çalıştık. Kanaat önderlerinden, kendi alanında uzman olan kişilere kadar kent konseyimizin bünyesine katmaya çalıştık. Tuşba Kent Konseyi, kentin bütün sorunlarına müdahil olmaya aday bir oluşumdur” dedi.

Tuşba Kent Konseyinin bütün kararlarını en üst düzeyde çözüm için ellerinden gelenini yapacaklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, “İlkeler ve değerler noktasında hemşehrilik bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunu da geliştirmek anlamında ne gerekiyorsa ve hangi alanda ne tür çalışmalar yapılması lazımsa biz buna hazırız. Yine kentin hak ve hukukunun korunması, diğer taraftan sürdürülebilir bir kalkınma için de elimizden geleni yapacağız. Özellikle çevreye duyarlılığı en üst seviyede tutabilmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en ücra noktalarına kadar ulaşabilmesi anlamında yerel yönetimler olarak, ‘halkın gönlüne dokunmak’ dediğimiz en önemli işi yerine getirmektir” diye konuştu.

“Tuşba Kent Konseyine ihtiyaç duyuyoruz”

Tuşba Kent Konseyine büyük ihtiyaç duyduklarının altını çizen Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyeler şeffaf olarak hesap verebilir olması lazımdır. Bu konuda biz hesap vermeye hazırız. Şeffaflık konusunda bütün belediyelerin de bunu yapması gerekiyor. Yaptığımız işin herkese adilane bir şekilde dağıtımı ve bu noktada yerel yönetimlerin en önemli özelliği olan saydamlığı yerine getirip getirmemesiyle ilgili etkinlikler, verimlilik, katılım bunlar gibi sayabildiğimiz yüzlerce işte Tuşba Kent Konseyine çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden kent konseylerini önemsiyoruz. Kent konseyinin bütün proje ve önerileri direkt olarak mecliste gündem maddesi olarak değerlendirilecektir.”
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