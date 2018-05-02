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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:12

Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı il birincisi oldu

Van Valiliği tarafından düzenlenen kurumlar arası basketbol müsabakalarında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı il birincisi oldu.Edremit ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen final maçını izleyen İlçe...

Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı il birincisi oldu
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Van Valiliği tarafından düzenlenen kurumlar arası basketbol müsabakalarında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı il birincisi oldu.

Edremit ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen final maçını izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Eğitim ve öğretimin yanında sosyalliği de benimseyen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilimizde düzenlenen kurumlar arası basketbol müsabakalarına katılarak il birincisi olduk. Bütün öğretmenlerimizin büyük bir zevkle ve kazanma hırsıyla yarıştığı müsabakalar için emeği geçenlere ve kurumlar arası basketbol turnuvasında yer alan kurumlarımıza katılımlarından ve başarılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Nur Tatar Spor Salonunda gerçekleştirilen final maçı sonucunda Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı il birincisi, Bahçeşehir Koleji il ikincisi ve Van Büyükşehir Belediyesi ise il üçüncüsü oldu.
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