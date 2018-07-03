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03 Temmuz 2018 Salı 12:58

Tuşba’da 2017-2018 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene sonu istişare toplantısı yapıldı.Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Koç İlk ve Ortaokulunun toplantı salonunda düzenlenen...

Tuşba'da 2017-2018 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı
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Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene sonu istişare toplantısı yapıldı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Koç İlk ve Ortaokulunun toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, şube müdürleri Mehmet Güzelyıldız, M. Baki Karabulak ve Zakir Taşkın, birim sorumluları ve okul müdürleri katıldı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim öğretim yılı okul müdürler ile istişare toplantımızı yapmak üzere bir araya geldik. Düzenlenen toplantımızda rehberlik çalışmaları ve diğer konularda görev dağılımı konularında okul müdürlerimiz bilgilendirilecektir ve okul müdürlerimizin bu konularda üzerlerine düşen görevleri zamanında yapmaları gerekmektedir. Biz sizlerin hedeflerinizi yeniden paydaşlarla birlikte gözden geçirmenizi ve eylem planınızı gözden geçirmenizi istiyoruz. Biz daha önce okullarımızı tek tek dolaşarak okul müdürlerimiz ile bir araya gelerek okul, öğretmen ve öğrenci sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Lütfen öğretmen ve öğrencilerimizi bu konularda motive ederek ve veliler ile ilgili de çalışmalar yapınız" dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Tuşba MEBBİS Sorumlusu Ramazan Enderdinçer ile şube müdürleri Mehmet Güzelyıldız, M. Baki Karabulak ve Zakir Taşkın tarafından birer sunum yapıldı.
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