Tuşba’da “Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme” toplantısı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul müdürlerinin katılımıyla ‘2018-2019 Eğitim Öğretim Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına; Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, şube müdürleri Mehmet Güzelyıldız, M. Baki Karabulak ve Zakir Taşkın, birim sorumluları ve ilköğretim okul müdürleri katıldı. Düzenlenen toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim öğretim yılı okul müdürler ile istişare toplantımızı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Düzenlenen toplantımızda rehberlik çalışmaları ve diğer konularda görev dağılımı konularında okul müdürlerimiz daha önce bilgilendirildiler ve okul müdürlerimizin bu konularda üzerlerine düşen görevleri zamanında yapmaları gerekmektedir. Biz sizlerin hedeflerinizi yeniden paydaşlarla birlikte gözden geçirmenizi ve eylem planınızı gözden geçirmenizi istiyoruz. Daha önce okullarımızı tek tek dolaşarak okul müdürlerimiz ile bir araya gelerek; okul, öğretmen ve öğrenci sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Lütfen öğretmen ve öğrencilerimizi bu konularda motive ederek ve veliler ile ilgili de çalışmalar yapınız. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ‘Okula Kayıtsız Çocuklar ve YSOP Uygulaması’ doğrultusunda, okul yönetimleri tarafından oluşturulacak ekiplerle kayıtsız çocukların evlerini ziyaret edilerek okula kayıtları için gerekli ikna çalışmaları ve diğer tedbirleri alınız" dedi.